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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على المنتخب الأولمبي، عن روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، مؤكدًا أنه دائمًا يهدف للمنافسة على إحدى الميداليات في أولمبياد باريس 2024.

بركات: ميكالي يؤكد منافسته على ميدالية في أولمبياد باريس.. ووافقنا على هذا الطلب



وقال محمد بركات في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب مصر الأولمبي يواجه جمهورية الدومنيكان يوم 24 يوليو القادم، وهناك مباريات قوية في فترة قليلة".



وتابع: "منتخب مصر الأولمبي لديه مدير فني محترم وكبير، وتمكن من الحصول على ميدالية ذهبية مع منتخب البرازيل.. ميكالي لديه طموح، ويؤكد دائمًا أنه ينافس على إحدى الميداليات في أولمبياد باريس".



وأضاف: "البعض شكك في جيل منتخب مصر الأولمبي في البداية، لكنهم لاعبين رائعين، وبعضهم أصبح من النجوم في فريقهم".



وأردف بركات: "في مباراة مصر ومنتخب المغرب في نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا، الجميع كان يقول إن منتخب مصر هو الأحق بالبطولة".



وأكمل: "معسكر منتخب مصر الأولمبي لشهر يونيو يبدأ السبت، وسيخوض مباراتين وديتين أمام منتخب كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو".



واختتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "ميكالي طلب أسبوع مبكر قبل بداية الاستعداد لأولمبياد باريس، وتمت الموافقة على طلبه، ونقدم له كل الدعم والمساندة".