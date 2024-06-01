نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو ٦ يونيو بتصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريباته استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو ٦ يونيو بتصفيات كأس العالم

بدأ المران بالإحماءات ثم جمل تكتيكية والتسديد على المرمى تحت إشراف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

حضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

