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أحمد جودة - القاهرة -

كشف عماد النحاس، نجم النادي الأهلي السابق، عن التشكيل المثالي للمنتخب الوطني الأول، في مباراة بوركينا فاسو، المُقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

نجم الأهلي السابق يكشف التشكيل المثالي لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو



وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كل التركيز الآن على مباراة بوركينا فاسو، التي يجب أن يدخلها المنتخب بالقوة الضاربة، وكذلك مباراة غينيا بيساو، التي ستكون لها حسابات كبيرة".



وتابع: "التشكيل المثالي لمنتخب مصر هو تواجد محمد الشناوي أو مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفراعنة".



وأضاف: "في خط الدفاع سيتواجد محمد هاني، ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم، ولكن ستكون هناك أزمة في مركز الظهير الأيسر، بعد إصابة أحمد فتوح، ومن المحتمل أن يتم الدفع بأحمد نبيل كوكا أو أحمد رمضان بيكهام".



وواصل: "في خط الوسط، سيتواجد مروان عطية وإمام عاشور وحمدي فتحي أو أحمد سيد زيزو، وفي خط الهجوم يتواجد محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن وتريزيجيه".



وواصل: "محمد صلاح هو واحد من أفضل اللاعبين المصريين على مدار التاريخ، هو قائد المنتخب، ولديه جانب وطني كبير في شخصيته مع المنتخب ومع بلده".



واختتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: "أعتقد أنه ستكون هناك حفاوة كبيرة في استقبال محمد صلاح في معسكر منتخب مصر من اللاعبين والجهاز الفني والجماهير".

