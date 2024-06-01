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أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، حقيقة طلب الثنائي محمود عبدالمنعم كهربا، وإمام عاشور، لاعبا النادي الأهلي، انضمامه للقلعة الحمراء.

أحمد فتوح يكشف حقيقة طلب كهربا وإمام عاشور انضمام للأهلي



وأكد أحمد فتوح، أن كل من إمام عاشور ومحمود عبد المنعم كهربا من أقرب اللاعبين له فى كرة القدم.



وقال فتوح في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:" إمام عاشور ومحمود كهربا من أقرب اللاعبين إلي قلبي "اخواتي" ولم يتحدث منهما معي من أجل الانتقال للنادي الأهلي.



واختتم:" علاقتي حلوة للغاية بجميع لاعبي مصر، وفى منتخب مصر دائما أجلس مع كهربا وإمام عاشور ولكن ذلك لا يعني أنهم كانوا يقنعوني بالانتقال للأهلي.

