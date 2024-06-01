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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد فتوح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، أنه كان متواجد لفترة طويلة داخل جدران القلعة البيضاء، ولم يكن يحصل علي أي أموال، مشددًا أنه رغم ذلك كان هدف أساسي له البقاء في صفوف أبناء ميت عقبة.

أحمد فتوح: قعدت في الزمالك فترة "مش باخد جنيه".. وكان عليا ديون 12 مليون



وقال أحمد فتوح في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على قناة MBC Masr 2:" قعدت في الزمالك فترة طويلة مش باخد جنيه للأسف، وكان عليا ديون وكنت أميل علي الأشخاص القريبة مني من أجل سدادها.



وتابع:" مكنتش لاقي حد أجلس معه من أجل التجديد فى الزمالك حتي ظهور حسين لبيب، ووقتها كابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة أكد لي أن الزمالك يحتاجني ولكن عليا الانتظار.



واختتم فتوح حديثه قائلًا: " وكان لازم أحصل علي أموال بسبب الديون التي وصلت لـ 12 مليون جنيه.

