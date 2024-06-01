نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز ملامح الدوريات الخمس الكبرى ليفربول دون كلوب وبايرين ميونخ يتحدى الجميع بتعيين كومباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت فعاليات الموسم الحالي في الدوريات الخمس الكبرى والتي شهدت تغييرات عديدة تظهر ملامحها مع بداية الموسم المقبل.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي أبرز التغييرات في الدوريات الخمس الكبرى:-

الدوري الإنجليزي

يعيش الدوري الإنجليزي تغييرات عديدة أبرزها في نادي ليفربول والذي رحل عنه الألماني يورجن كلوب، وحل محله أرني سلوت بحثا عن لقب الدوري الإنجليزي الضائع منذ عدة سنوات.

وعاد الدوري الانجليزي الممتاز كلا من ساوثهامبتون، إيبسويتش تاون وليستر سيتي.

الدوري الألماني

واستعان بايرين ميونخ بالبلجيكي فانسون كومباني رغم تجربته الغير ناجحة مع نادي بيرنلي والتي أدت لهبوطه لدوري الدرجة الأولى، ويأمل بايرين ميونخ في العودة من جديد لحصد الألقاب بعد موسم صفري.

الدوري الاسباني

أبرز التغييرات في الدوري الاسباني هي الاستعانة بالمدرب هانز فليك لقيادة برشلونة على الرغم من الاعلان عن استمرار تشافي هيرنانديز في قيادة الفريق إلا أن إدارة النادي غيرت القرار وأعلنت إقالته من الفريق.

الدوري الإيطالي

يقترب أنطونيو كانتي من تولي تدريب نابولي والذي يأمل عودته للألقاب عقب غياب موسم واحد عن التتويج.

الدوري الفرنسي

جاءت أبرز تغيرات الدوري الفرنسي في رحيل نجم نادي باريس سان جيرمان كليان مبابي بعد نهاية عقده الموسم الحالي وسط أجواء مليئة بالخلافات بين الطرفين حول طريقة رحيل اللاعب.

الدوري التركي

ونجح جالاتا سراي في الفوز باللقب برصيد قياسي من النقاط بلغ 102 نقطة، كما نقترب مشاهدة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا لنادي فنربخشة ليعود من جديد للتدريب بها محطة نادي روما.

