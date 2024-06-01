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أحمد جودة - القاهرة -



أكد اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، أنه لم يتفاوض مطلقًا مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

أحمد فتوح يكشف حقيقة التفاوض مع الأهلي.. وتفاصيل عرض الـ 80 مليون جنيه



وقال أحمد فتوح في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع عبر قناة MBC Masr 2:" لم أتفاوض مع النادي الأهلي وكنت مقرر البقاء فى نادي الزمالك ولكن كنت أنتظر أن اتفق مع إدارة النادي، وجالي عروض كثير من أجل الرحيل وبمبالغ كبيرة".



وتابع:" جالي عرض من نادي مصري ليس الأهلي أو بيراميدز بمنحة تعاقد فقط 80 مليون جنيه، وهو رقم كبير ولم أطلب من نادي الزمالك 100 مليون منحة تعاقد أو حتي نصف الرقم.



واختتم أحمد فتوح حديثه قائلا:" لم أطلب هذه الأرقام وقررت البقاء فى نادي الزمالك ورفضت الرحيل.