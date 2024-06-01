لم أجلس مع الأهلي وخرجت من معسكر الزمالك لهذا السبب.. أبرز 10 تصريحات لأحمد فتوح مع إبراهيم فايق

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، عن حقيقة تفاوضه مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، وتوقيعه لنادي زد إف سي، وكواليس العروض السعودية.



أبرز 10 تصريحات لأحمد فتوح مع إبراهيم فايق



وقال أحمد فتوح في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع عبر قناة MBC Masr 2: "والله لم أجلس مع الأهلي ولكن وكيلي ربما يكون تفاوض باسمي".



وتابع: "أقسم بالله لم أجلس أو أوقع مع نادي زد، هناك شخص عرض علي وكيلي مبلغ كبير للانتقال إلي زد ولكن قلت مش طموحي".



وأضاف: "لو مش عايز أكمل فى الزمالك كان ممكن احترف فى الخارج وجالي عروض سعودية".



وواصل: " كابتن شيكابالا أخويا الكبير، وعادي إننا بنزعل وبنرجع نتصالح بسرعة".



وأردف: "حزنت جدا بسبب رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن تدريب الزمالك".



وشدد: "اتهامي بتعاطي المخدرات كان سوء تفاهم، اختلفت وقتها مع عبد الله جمعة رغم علاقتي به، فغادرت المعسكر ووصل في ذلك الوقت أخبار خاطئة لمرتضى منصور رئيس النادي".



وأكمل: "إمام عاشور وكهربا وحسين الشحات أكثر لاعبين ينالوا إعجابي في الأهلي".



وأضاف: "إمام عاشور وكهربا اخواتي، ولم يتحدثوا معي حول الانتقال إلي الأهلي".



واستطرد: "الزمالك يحتاج لرمضان صبحي في الفترة المقبلة".



واختتم أحمد فتوح حديثه قائلًا: "الزمالك قادر علي تحقيق لقب الدوري المصري هذا الموسم، وفي السنوات الأخيرة فزنا بلقب الدوري بعد ما كنا بُعاد فى المنافسة.