القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

يرغب محبو مشاهدة دوري أبطال أوروبا في معرفة القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم السبت الموافق الواحد من شهر يونيو الجاري.

ويحتضن ملعب "ويمبلي"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي ريال مدريد وبروسيا دورتموند اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

موعد مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.