تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بمواجهة قوية أمام نظيره فريق بروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم السبت الموافق 1 يونيو، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند، مساء اليوم السبت؛ في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بروسيا دورتموند

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ناتشو فيرنانديز، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، توني كروس.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وستنقل مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند عبر قناة beIN Sports 1HD.