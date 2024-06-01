نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمواجهة بوروسيا دورتموند وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتأهب متابعي ومحبي كرة القدم في كل مكان حول العالم، موعد انطلاق نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الحالي 2023-2024، بين فريقي ريال مدريد الإسباني ضد بروسيا دورتموند الألماني.

متى موعد مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند؟

وسيلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره بروسيا دورتموند، مساء غدا السبت الموافق 1 يوينو، وذلك عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي على ملعب ويمبلي بإنجلترا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بروسيا دورتموند

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ناتشو فيرنانديز، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، توني كروس.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون، ماتس هومليز، شلوتربيك، إيان ماتسين.

خط الوسط الدفاعي: مارسيل سابيتزر، إيمري تشان.

خط الوسط الهجومي: جادون سانشو، جوليان براندات، كريم أديمي.

خط الهجوم: نيكلاس فولكروج.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وستنقل مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports 1HD..