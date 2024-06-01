نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في كأس مصر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق الكرة المصرية مباريات بطولة كأس مصر في الموسم الحالي والتي انطلقت في ديسمبر 2023 بإقامة الأدوار التمهيدية والتي شارك فيها أندية من الدرجات الأدنى حتى تبدأ مشاركة أندية الدوري الممتاز من دور الـ32.

ويتأهل 14 نادي من الأدوار التمهيدية حتى دور الـ 32، يلعبون أمام 18 نادي من الدوري المصري الممتاز حتى نهاية البطولة.

وفي الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر، نجحت أندية بترول أسيوط ولافيينا وسماد أبو قير والألومنيوم وبور فؤاد وجمهورية شبين وبروكسي ومكادي والترسانة وبورفؤاد والقناة والواسطى وبتروجيت والنصر والنجوم في حجز مقاعدها في دور الـ32 من بطولة كأس مصر في الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن تشهد هذه النسخة من كأس مصر، الكثير من الإثارة، حيث يرغب الأهلي في الحفاظ على لقبه الذي حققه في 2023 على حساب الزمالك في النهائي.

بينما يطمح الزمالك إلى الفوز بلقب الكأس مرة أخرى ومواصلة الاقتراب من الأهلي في قائمة أكثر الفرق تحقيقًا للقب وتقليص الفارق وسيطمح بيراميدز المدجج بكثير من النجوم إلى تحقيق أول ألقابه والحصول على كأس مصر.

وتمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس حقوق إذاعة مباريات كأس مصر عبر شاشاتها على قمر النايل سات.

ويمكن ضبط قنوات أون تايم سبورتس على قمر النايل سات على جهاز الاستقبال على التردد التالي:-

التردد: 10861

معدل استقطاب: رأسي

معدل ترميز: 27500.

مباريات اليوم السبت في كأس مصر والقنوات الناقلة

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات اليوم في كأس مصر:

- فاركو والواسطى الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- إنبي والنجوم الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- مودرن فيوتشر وبترول أسيوط الساعة 8 مساء بتوقيت مصر