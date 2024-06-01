نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت 1-06-2024 في الدوري التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينفرد الدوري التونسي بنظام خاص به في منطقة شمال إفريقيا والوطن العربي لعدة سنوات وسارت على نهجه عدة دوريات عربية أخرى أبرزهم الكويتي والليبي واللبناني.

تعتبر بطولة الدوري التونسي الأعلى مستوى في تونس تحت تنظيم الجامعة التونسية لكرة القدم التي

قررت بداية من موسم 2021-2022 بموافقة الأندية التونسية المنضوية تحت لواء الجامعة تغيير نظام الدوري التونسي للمحترفين إلى مجموعات، حيث استهدف مسئولو رابطة الأندية التونسية المحترفة تقسيم البطولة المحلية إلى 3 مراحل من أجل تفادي تأجيل الكثير من المباريات على مدار الموسم كما يحدث في دوريات مثل المصري والجزائري والسوداني لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

تم تقسم أندية المرحلة الأولى من الدوري التونسي والمكونة من 14 نادي إلى 7 أندية في كل مجموعة، حيث يتأهل أفضل 3 أندية من كل مجموعة إلى مجموعة التتويج ويذهب أسوأ 8 أندية للعب في مجموعة واحدة على النجاة من الهبوط.

وتم اعتماد نظام المجموعتين لتضم كل منهما 8 أندية تلعب فيما بينها بنظام الذهاب والعودة ليلعب كل نادي في نهاية مرحلة المجموعات الأولى نحو 14 مباراة.

وتصعد الأندية المحتلة للمراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري التونسي من أجل تحديد الترتيب العام للدوري التونسي ومن أجل تحديد البطل والأندية التي سوف تشارك في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والبطولة العربية للأندية في مجموعة تسمى بمجموعة التتويج بينما يهبط صاحبا المركزين السابع والثامن إلى الدرجة الثانية من مجموعة النجاة من الهبوط.

وتنقل مباريات الدوري التونسي على القناة الوطنية التونسية 1 و2 كما ينفرد تطبيق ديوان سبورت مباشر بنقل المسابقة على الإنترنت.

مباريات اليوم السبت 1-06-2024 في الدوري التونسي

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات اليوم في الدوري التونسي في الجولة الثالثة عشر في جولة الهبوط:

- المرسى والرياضي البنزرتي الساعة 5 ونصف مساء بتوقيت مصر

- نجم المتلوي والقوافل بقفصة الساعة 5 ونصف مساء بتوقيت مصر

- اتحاد تطاوين ومستقبل سليمان الساعة 5 ونصف مساء بتوقيت مصر