نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت 1-06-2024 في الدوري المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من عشاق الكرة العربية عن مباريات الدوري المغربي في الموسم الحالي تحديدا الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وتنص قواعد البطولة المغربية على صعود صاحبي المركزين الأول والثاني من دوري الدرجة الثانية إلى القسم الأول على أن يهبط آخر فريقين أي صاحبي المركزين الخامس عشر والسادس عشر إلى الدرجة الثانية مباشرة.

واعتمد اتحاد الكرة المغربي مقترح تغيير نظام الصعود والهبوط في الدوري عن طريق إجراء مباراة السد بين صاحبي المركزين الثالث عشر ووالرابع عشر في القسم الأول مع صاحبي المركزين الثالث والرابع في القسم الثاني.

ويسعى النظام الجديد إلى إضافة طابع التنافس الشريف واحتدام المنافسة لضمان اللعب النظيف عن طريق خوض مباريات فاصلة على أصحاب المركزين 13 و14 في دوري المحترفين أمام ثالث ورابع الترتيب في دوري القسم الثاني.

وسيتم هبوط صاحبي المركزين الأخير وقبل الأخير في الدوري المغربي مقابل صعود صاحبي المركزين الأول والثاني في دوري القسم الثاني.

يحتل الجيش الملكي صدارة الدوري المغربي برصيد 67 نقطة وجاء الرجاء في المركز الثاني برصيد 66 نقطة بينما يحتل نهضة بركان المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

مباريات اليوم السبت 1-06-2024 في الدوري المغربي

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات اليوم الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المغربي:

- اولمبيك اسفي والاتحاد التوركي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- نهضة الزمامرة واتحاد طنجه الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- الفتح الرباطي ومولودية وجدة الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- حسنية أكادير ويوسفية برشيد الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- شباب المحمدية والمغرب الفاسي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- شباب السوالم ونهضة بركان الساعة 9 مساء بتوقيت مصر