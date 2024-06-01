الرياضة

مباريات اليوم السبت 1 يونيو 2024 حول العالم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت 1 يونيو 2024 حول العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، العديد من المباريات النارية اليوم السبت 1 يونيو، حيث يقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي بوروسيا دورتموند وريال مدريد.

وبستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مباريات اليوم السبت 1 يونيو 2024

نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد 10:00 بوروسيا دورتموند

تذاع تلك المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.

دور ال32 في كأس مصر

فاركو 5:00 الواسطى

إنبي 5:00 النجوم

مودرن فيوتشر 8:00 بترول أسيوط

تذاع جميع مباريات كأس مصر عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية.

مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

البطائح 5:20 الإمارات

بني ياس 5:20 عجمان

خورفكان 5:20 كلباء

الشارقة 8:00 الوحدة

تذاع جميع المباريات عبر قنوات أبوظبي الرياضية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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