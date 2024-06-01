نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت 1 يونيو 2024 حول العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، العديد من المباريات النارية اليوم السبت 1 يونيو، حيث يقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي بوروسيا دورتموند وريال مدريد. وبستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مباريات اليوم السبت 1 يونيو 2024 نهائي دوري أبطال أوروبا ريال مدريد 10:00 بوروسيا دورتموند تذاع تلك المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD. دور ال32 في كأس مصر فاركو 5:00 الواسطى إنبي 5:00 النجوم مودرن فيوتشر 8:00 بترول أسيوط تذاع جميع مباريات كأس مصر عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية. مباريات اليوم في الدوري الإماراتي البطائح 5:20 الإمارات بني ياس 5:20 عجمان خورفكان 5:20 كلباء الشارقة 8:00 الوحدة تذاع جميع المباريات عبر قنوات أبوظبي الرياضية.