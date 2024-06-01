نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت 1 يونيو 2024 حول العالم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، العديد من المباريات النارية اليوم السبت 1 يونيو، حيث يقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي بوروسيا دورتموند وريال مدريد.
وبستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مباريات اليوم السبت 1 يونيو 2024
نهائي دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد 10:00 بوروسيا دورتموند
تذاع تلك المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.
دور ال32 في كأس مصر
فاركو 5:00 الواسطى
إنبي 5:00 النجوم
مودرن فيوتشر 8:00 بترول أسيوط
تذاع جميع مباريات كأس مصر عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية.
مباريات اليوم في الدوري الإماراتي
البطائح 5:20 الإمارات
بني ياس 5:20 عجمان
خورفكان 5:20 كلباء
الشارقة 8:00 الوحدة
تذاع جميع المباريات عبر قنوات أبوظبي الرياضية.