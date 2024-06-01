نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت 1 يونيو 2024 في الدوري الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق كرة القدم العربية، العديد من المباريات الرائعة في بطولة الدوري الإماراتي، حيث يتصدر فريق الوصل جدول الترتيب برصيد 64 نقطة.

ويقام اليوم السبت 1 يونيو 4 مباريات في الدوري الإماراتي، حيث ستكون مباراة القمة بين فريقي الوحدة والشارقة هى أبرز مباريات اليوم.

وحسم فريق الوصل لقب الدوري الإماراتي هذا الموسم، وذلك بعد الفارق الكبير بينه وبين الوصيف قبل نهاية الدوري بأكثر من جولة.

مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

البطائح 5:20 الإمارات

بني ياس 5:20 عجمان

خورفكان 5:20 كلباء

الشارقة 8:00 الوحدة