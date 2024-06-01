نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كشاف دوت الخليج" طاقم تحكيم الإسماعيلي والقناة يخطف الأضواء في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل مباريات دور 32 من بطولة كأس مصر، والذي يقودها مزيج من حكام الدوري الممتاز إضافة لحكام دوري المحترفين.

وفي سهرة مباراة الإسماعيلي أمام القناة، والتي شهدت إثارة أبناء المدينة الواحدة، إلا أن التألق لم يكن من نصيب الأندية فقط بل كانت من نصيب ابن منطقة السويس أحمد ناصر عباس.

طاقم المباراة



أحمد ناصر حكما للساحة، ويعاونه إبراهيم السوداني مساعد أول، عمرو جمعة مساعد ثان، وأحمد العباسي حكما رابعا.

وفي مباراة جماهيرية نجح حكم الساحة في تقديم أداء مميز وقوي، خاصة مع امتداد المباراة للأشواط الإضافية والاعتراضات في الدقائق الأخيرة، والذي لاقى فيها الإشادة من جانب لجنته وكافة خبراء التحكيم.

وتواجد أحمد ناصر في دوري المحترفين والذي انتهى منذ شهر، وعلى الرغم من امتلاكه رخصة الملعب إلا أن الظهور في الممتاز كان حكما رابعا.

وبجانب أحمد ناصر شهدت المباراة تعاون باقي الطاقم والذي تكون من مساعدين في الدوري الممتاز وأيضا الحكم أحمد العباسي من منطقة كفر الشيخ صاحب الخبرات.

وعلى الرغم من الأزمات تمتلك أسرة الحكام عناصر قوية وجيدة وجاهزة للمشاركة بين الكبار.

