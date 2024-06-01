نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشارقة والوحدة في الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق الشارقة مع نظيره الوحدة، اليوم السبت 1 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإماراتي.

موعد مباراة الوحدة ضد الشارقة

تُقام المباراة بين فريقي الشارقة والوحدة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية، حيث تعد مجموعة قنوات أبوظبي هى الناقل الحصري لمباريات الدوري الإماراتي في الشرق الأوسط.

ترتيب الوحدة والشارقة في الدوري الإماراتي

ويحل فريق الوحدة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 42 نقطة، بينما يحتل فريق الشارقة في المركز الخامس برصيد 39 نقطة.