نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خسارة كأس الملك.. النصر السعودي يتحرك بقوة في سوق الانتقالات الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب غريمه النصر، ليحصد بذلك الزعيم الثلاثية هذا الموسم.

وتوج الهلال بثلاثة ألقاب هذا الموسم، حيث حصد لقب الدوري والسوبر السعودي، بالإضافة إلى تتويجه بكأس الملك السعودي على حساب النصر.

وأشارت تقارير سعودية إلى أن إدارة النصر السعودي تعمل بقوة على تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

وخرج النصر خالي الوفاض هذا الموسم، حيث فشل في حصد لقب دوري روشن السعودي والسوبر بالإضافة إلى خسارته نهائي كأس الملك أمام الهلال.