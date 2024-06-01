برشلونة يصدم فليك في أولى صفقات الميركاتو الصيفي

ويسعي برشلونة إلى الحصول على خدمات جوشوا كيميتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني خلال الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم صفوف الفريق الكتالوني.

محمد يوسف

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