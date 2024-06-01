نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يصدم فليك في أولى صفقات الميركاتو الصيفي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات ملف صفقات نادي برشلونة الإسباني الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويسعي برشلونة إلى الحصول على خدمات جوشوا كيميتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني خلال الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم صفوف الفريق الكتالوني.
ويعد كيميتش مطلب أساسي لهانز فليك مدرب برشلونة الجديد الذي خلف تشافي هيرنانديز في قيادة الفريق الكتالوني.
وقال الصحفي الإسباني لويس ميغيل سانز أن تعاقد برشلونة مع جوشوا كيميتش معقد للغاية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضاف:" خيار كيميتش يفقد قوته بسبب الوضع الاقتصادي (راتب اللاعب الكبير + قيمة الانتقال)".