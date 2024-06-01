نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يحسم صفقة بديل مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تمكن من حسم صفقة بديل كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان كيليان مبابي نجم الفريق الباريسي قد قرر عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، لينتقل في صفقة مجانية إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فأن الجورجي كفاراتسخيليا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي اعطى موافقته من أجل الانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي.

وأضافت الصحيفة الفرنسية بأن هناك اتفاق في الوقت الحالي بين كفاراتسخيليا وباريس سان جيرمان على انتقال إلى الفريق الباريسي مطلع الموسم القادم.