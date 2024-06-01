نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بوروسيا دورتموند أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره بروسيا دورتموند مساء اليوم السبت 1 يونيو 2024 على ملعب "ويمبلي" في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي التشامبيونزليج بعد الفوز أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 بمجموع مبارتي الذهاب والإياب، كما تأهل بروسيا دورتموند إلى الفاينال بعد الفوز أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.