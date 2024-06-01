انت الأن تتابع خبر سألوه عن أفضل لاعب عربي في أوروبا ؟!: هالاند يفاجئ الجميع ويصدم الجمهور بإجابته.. ليس محمد صلاح ولا ابراهيم دياز ولا موسى التعمري والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - صرح إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة الفريق الأخيرة ضد كوبنهاغن في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بإعجابه بالحارس كاميل غرابارا واللاعبين النرويجيين إيليونوسي وميلينغ، وأشاد خصوصًا بالتونسي إلياس العاشوري. خلال المؤتمر، أثنى هالاند على مهارة غرابارا في التعامل مع الكرة بقدميه وعبر عن تقديره لمهارات العاشوري، مما أثار تفاعل الحضور.
وفي ذات السياق
- ألمح هالاند إلى إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، معتبرًا أن العناوين الصحفية قد تتناول تصريحاته بشكل كبير، وذكر أن "المستقبل قد يحمل أي شيء". هذه التصريحات جاءت رغم ارتباطه السابق بالانتقال إلى ريال مدريد الذي لم يتم، حيث يبقي النادي الإسباني تركيزه على كيليان مبابي.
- صحيفة "آس" الإسبانية أشارت إلى أن تصريحات هالاند قد توحي برسالة محسوبة نحو ريال مدريد، وسط توقعات بأن لا يستبعد مستقبله بالقميص الأبيض رغم التحديات المحتملة بوصول مبابي.
- يذكر أن هالاند قد حقق الكثير من النجاحات مع مانشستر سيتي ويبدو من تصريحاته تركيزه خلال هذه الفترة على تحقيق المزيد من الإنجازات مع فريقه الحالي، بالرغم من المرونة في تصريحاته بشأن مستقبله الكروي.