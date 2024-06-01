انت الأن تتابع خبر سألوه عن أفضل لاعب عربي في أوروبا ؟!: هالاند يفاجئ الجميع ويصدم الجمهور بإجابته.. ليس محمد صلاح ولا ابراهيم دياز ولا موسى التعمري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرح إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة الفريق الأخيرة ضد كوبنهاغن في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بإعجابه بالحارس كاميل غرابارا واللاعبين النرويجيين إيليونوسي وميلينغ، وأشاد خصوصًا بالتونسي إلياس العاشوري. خلال المؤتمر، أثنى هالاند على مهارة غرابارا في التعامل مع الكرة بقدميه وعبر عن تقديره لمهارات العاشوري، مما أثار تفاعل الحضور.

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