نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. قمة نهائي الأبطال بين ريال مدريد ودورتموند وبرشلونة يصدم فليك في أولى الصفقات والتشكيل المثالي للمنتخب أمام بوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 1-6-2024 في السطور التالية:

قمة نهائي الأبطال بين ريال مدريد ودورتموند

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره بروسيا دورتموند مساء اليوم السبت 1 يونيو 2024 على ملعب "ويمبلي" في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تذاع مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

برشلونة يصدم فليك في أولى الصفقات

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات ملف صفقات نادي برشلونة الإسباني الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعي برشلونة إلى الحصول على خدمات جوشوا كيميتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني خلال الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم صفوف الفريق الكتالوني.

ويعد كيميتش مطلب أساسي لهانز فليك مدرب برشلونة الجديد الذي خلف تشافي هيرنانديز في قيادة الفريق الكتالوني.

وقال الصحفي الإسباني لويس ميغيل سانز أن تعاقد برشلونة مع جوشوا كيميتش معقد للغاية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف:" خيار كيميتش يفقد قوته بسبب الوضع الاقتصادي (راتب اللاعب الكبير + قيمة الانتقال)".

التشكيل المثالي للمنتخب أمام بوركينا فاسو

وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كل التركيز الآن على مباراة بوركينا فاسو، التي يجب أن يدخلها المنتخب بالقوة الضاربة، وكذلك مباراة غينيا بيساو، التي ستكون لها حسابات كبيرة".

وأضاف: "التشكيل المثالي لمنتخب مصر هو تواجد محمد الشناوي أو مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفراعنة".

وتابع: "في خط الدفاع سيتواجد محمد هاني، ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم، ولكن ستكون هناك أزمة في مركز الظهير الأيسر، بعد إصابة أحمد فتوح، ومن المحتمل أن يتم الدفع بأحمد نبيل كوكا أو أحمد رمضان بيكهام".

وأكمل: "في خط الوسط، سيتواجد مروان عطية وإمام عاشور وحمدي فتحي أو أحمد سيد زيزو، وفي خط الهجوم يتواجد محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن وتريزيجيه".

وواصل: "محمد صلاح هو واحد من أفضل اللاعبين المصريين على مدار التاريخ، هو قائد المنتخب، ولديه جانب وطني كبير في شخصيته مع المنتخب ومع بلده".

