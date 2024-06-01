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أحمد جودة - القاهرة - بات من المقرر أن ينضم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، إلى معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم السبت، استعدادا لخوض تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وينتظم منتخب مصر الأول لكرة القدم في معسكر مغلق خلال الفترة الحالية، استعدادا لخوض مباراتين ضمن مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

محمد صلاح ينتظم في معسكر منتخب مصر قبل مباراة بوركينا فاسو.. اليوم

وينضم محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر الأول اليوم السبت، بعد انتهاء فترة راحته عقب نهاية منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان مسؤولو اتحاد الكرة أكدوا أن نجم ليفربول سينتظم في معسكر منتخب مصر الأول في الأول من يونيو الجاري، بعدما بدأ المعسكر في أواخر مايو الماضي.