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أحمد جودة - القاهرة - أعرب لاعبو الهلال السعودي ورئيس النادي عن سعادتهم بتتويجهم بلقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمس الجمعة على حساب النصر.

توج الهلال للمرة الثانية على التوالي والحادية عشرة في تاريخه بلقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على النصر 5-4 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ماذا قال نجوم الهلال السعودي عن تحقيق "الثلاثية"



وكان لقب كأس خادم الحرمين الشريفين هو ثالث لقب محلي يحرزه الهلال في الموسم، حيث سبق له التتويج بلقب دوري روشن وكأس الدرعية للسوبر السعودي.

وأشاد رئيس النادي فهد بن نافل بالمستوى الكبير الذي خرجت به المباراة النهائية والتي عكست ما وصلت له الكرة السعودية.

وهنأ بن نافل لاعبيه على الفوز بهذه المباراة التي كانت صعبة وشهدت كمية كبيرة من البطاقات الملونة ما تسبب في تغير سيناريوهاتها.

وشهدت المباراة طرد ثلاثة لاعبين هم ديفيد أوسبينا، حارس النصر، وكاليدو كوليبالي وعلي البليهي من الهلال.



وعن ترشحه لسنة جديدة مع الهلال قال بن نافل: "العمل في الهلال يسعدني لكنه عمل صعب يأخذك من كل شيء، سنتباحث خلال الأيام القادمة قبل الانتخابات وعندها سأتخذ قراري".

من جانبه أكد مهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش أن فريقه توج بلقب مستحق بعد مباراة خاضها اللاعبون بروح قتالية كبيرة أمام النصر الذي هنأ لاعبيه على المستوى الكبير الذي قدموه.

وقال ميتروفيتش عقب التتويج:"كانت ليلة رائعة جدًا للجماهير، لكن كانت صعبة على اللاعبين، أهنئ النصر على كفاحهم حتى النهاية وكان من الممكن أن يفوزوا باللقاء".

وأضاف ميتروفيتش: "قدم الجميع أفضل ما لديه بروح قتالية لا سيما من لاعبي الهلال الذي واجهوا ظروفًا صعبًا خلال اللقاء لكن تعاملنا معها بنجاح".

وعن تحقيق الهلال لثلاثية تاريخية هذا الموسم قال ميتروفيتش: "إنه أمر رائع لكنه لن يوقف الفريق الذي سيسعى العام المقبل لتحقيق الرباعية وتعويض الجماهير بعد خسارة اللقب الآسيوي".



وكان الهلال فشل في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام العين الإماراتي في الدور قبل النهائي بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأعرب حارس الهلال المغربي ياسين بونو عن سعادته بقيادة فريقه للتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، مشددًا على أن جميع اللاعبين قدموا اليوم أفضل ما لديهم رغم صعوبة اللقاء.

وأضاف بونو أن الهلال واجه ظروفًا صعبة بسبب حالتي الطرد لكن اللاعبين قدموا أقصى جهد لهم من أجل استكمال المباراة والبقاء فيها.

وقال بونو إن الهلال أكثر من مجرد فريق حيث يمتلك الشخصية للتغلب على أي سيناريوهات صعبة أو متقلبة وهو ما شهده الجميع في هذه المباراة.

وعما إذا كان التتويج بالثلاثية المحلية يعوض خسارة اللقب الآسيوي، قال بونو إن الهلال كان عازمًا على تحقيق كل الألقاب هذا الموسم لكن هذه هي كرة القدم وفي النهاية حقق الهلال موسمًا استثنائيًا.

وقال البرتغالي روبن نيفيز إن الهلال قدم مستوى استثنائيًا حقق خلاله كل الألقاب المحلية، مشيرًا إلى أن هذا العام لا توجد ألوان أخرى في سماء الرياضة السعودية سوى الأزرق.

وأكد أن لاعبي الهلال هم من صعبوا المباراة على أنفسهم حيث لم يستفيدوا من الزيادة العددية أمام النصر الذي تمكن من العودة في النتيجة، بالإضافة لان الفريق لعب الشوطين الإضافيين منقوصًا من لاعبين وهو ما أربك حساباتنا.

وأضاف نيفيز أنه واللاعبين تفادوا الأخطاء التي وقعوا فيها خلال اللقاء وقدموا مستوى مميزًا في الوقت الإضافي ليحسم الفوز في ركلات الترجيح بقيادة الحارس ياسين بونو.



وأوضح نيفيز: "الفريق قدم مستوى تاريخي هذا الموسم ولم يخسر طوال 50 خاضها هذا الموسم باستثناء مباراة واحدة، وللأسف كانت خسارة كلفت الفريق اللقب الآسيوي".

واعتبر قائد الهلال سلمان الفرج أن جميع أفراد منظومة الفريق هم أصحاب هذا الموسم الاستثنائي والتاريخي، موجهًا الشكر لجماهير الهلال التي قال إنها الداعم الأول للفريق.

وقال الفرج إن المباراة كانت صعبة للغاية لا سيما بعد طرد كوليبالي، لكن اللاعبين المتواجدين في الملعب حاولوا الصمود في اللقاء والذهاب بها إلى ركلات الترجيح التي شهدت تألقًا من ياسين بونو.

وعن دموعه التي انهمرت بعد نهاية المباراة قال الفرج إنها "دموع فرح" بعد مباراة صعبة للغاية كادت أن تذهب من بين أيدي لاعبي الهلال وتحرمهم من تحقيق الثلاثية التاريخية.



