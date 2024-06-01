انت الأن تتابع خبر النصر في خطر! عطيف يُحذّر من كاسترو: "حلول فردية" تُهدد مستقبل الفريق! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبده عطيف يُهاجم كاسترو: "غير مقنع" ولا يقدر على بناء فريق!

يُعبّر نجم كرة القدم السابق عبده عطيف عن استيائه الشديد من أداء المدير الفني لنادي النصر، لويس كاسترو.

ويصف عطيف كاسترو بأنه "غير مقنع" في أدائه، ويُشير إلى أنّ اعتماده على "الحل الفردي" في اللعب لا يُساعد الفريق على تحقيق النتائج المرجوة.

ويُضيف عطيف أنّ كاسترو "أصبح يهتم بالأمور التكتيكية بشكل مبالغ فيه"، بينما لا يملك القدرة على بناء فريق قوي متماسك.

ويُؤكّد عطيف على أنّ عدم قدرة كاسترو على بناء فريق تُجبره على "تخطي الأن" في بعض المباريات، مما يُؤدّي إلى خسارة الفريق نقاط ثمينة.

وبشكل عام، يُطالب عطيف إدارة نادي النصر بإعادة تقييم كفاءة كاسترو، وإمكانية استمراره في تدريب الفريق