انت الأن تتابع خبر الصرامي يصدم عشاق النصر ويكشف نقاط القوة التي يمتلكها الهلاليون ويفتقدها فريق النصر...تفاصيل مشوقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سعود الصرامي، الناقد الرياضي البارز، أثار جدلاً كبيراً بتصريحاته حول نادي الهلال والهلاليين. وفقًا لتصريحاته، فإن الهلاليين لم يعد من السهل التعامل معهم كما في السابق.

فقد أوضح الصرامي أن العديد من الهلاليين باتوا يعملون في أندية أخرى مثل النصر والاتحاد والأهلي والشباب، بدلاً من البقاء في نادي الهلال. وأرجع ذلك إلى أن بعض الهلاليين قد مدحوا شخصيات بارزة مثل ماجد عبدالله وعبدالرحمن بن سعود، مما جعل من الصعب عليهم الحصول على فرص العمل في نادي الهلال.

وأكد الصرامي على أن هذا التوجه الجديد للهلاليين يعد دليلاً على أنهم لم يعودوا من السهل التعامل معهم كما في الماضي، مما يشير إلى تغير في ديناميكيات العمل والتوظيف داخل نادي الهلال وبين الهلاليين أنفسهم.