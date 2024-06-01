الرياضة

حرب الكرة: الهلال يُطلق العنان لأسلوبه المُدمر.. من يستطيع إيقافه؟ خالد سلمان يجيب

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رياض - احمد صلاح - يُشيد الناقد الرياضي خالد سلمان بقدرات نادي الهلال، مُشيرًا إلى أن نوعية لاعبيه هي السبب وراء هيمنتهم على الاستحواذ في المباريات.

  • أدوات اللعب: يرى سلمان أن كل مدرب يلعب بأسلوبه المُناسب، سواءً كان ذلك الاستحواذ أو الهجوم المباشر، وذلك اعتمادًا على أدواته المتاحة على أرض الملعب.
  • ميزة الهلال: يتميز نادي الهلال بوجود نوعية مميزة من اللاعبين، مما يُتيح له السيطرة على الاستحواذ في المباريات.
  • خط الدفاع: يُؤكد سلمان على قوة خط دفاع الهلال، بالإضافة إلى جودة حراسة المرمى، مما يُشكل عائقًا أمام اتباع أسلوب الهجوم المباشر.
  • الخاتمة:

يُثني سلمان على قدرات لاعبي الهلال

  • مُعتبرًا نوعيتهم هي السبب الرئيسي وراء سيطرتهم على الاستحواذ في المباريات.

استبدال "يملك الاستحواذ" بـ "يسيطر على الاستحواذ":

تُضفي هذه الكلمة معنىً أكثر قوة وتُؤكد على هيمنة الهلال على مجريات اللعب.

  • إضافة "المُتاحة" بعد "أدواته": توضيح أن المدرب يعتمد على الأدوات الموجودة لديه، وليس على أدواته المثالية.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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