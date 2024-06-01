انت الأن تتابع خبر النصر في مأزق! هل ينجح في قلب الطاولة أمام الهلال المُهيمن؟..الأحمدي يكاشف الجمهور بتحليل صادم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب موعد النهائي الكبير لكأس الملك، يزداد التوتر والترقب بين جماهير فريقي الهلال والنصر. يُقدم الناقد الرياضي سالم الأحمدي تحليله للمباراة المرتقبة، مُسلطًا الضوء على حظوظ الفريقين وعوامل النجاح.

النقاط الرئيسية:

استعداد الهلال: يُؤكد الأحمدي على استعداد الهلال الجيد للمباراة النهائية، مُشيرًا إلى فارق الإمكانيات بينه وبين النصر.

يُؤكد الأحمدي على استعداد الهلال الجيد للمباراة النهائية، مُشيرًا إلى فارق الإمكانيات بينه وبين النصر. نتيجة غير حاسمة: يُوضح الأحمدي أن خسارة الهلال في المباراة النهائية ليست نهاية المطاف، لكن النصر سيواجه عتبًا أكبر في حال خسارته.

يُوضح الأحمدي أن خسارة الهلال في المباراة النهائية ليست نهاية المطاف، لكن النصر سيواجه عتبًا أكبر في حال خسارته. معاناة النصر : يُحلل الأحمدي معاناة النصر في مواجهة الهلال، مُشيرًا إلى طريقته الضغط العالي التي تسبب مشاكل في العمق الدفاعي للفريق.

: يُحلل الأحمدي معاناة النصر في مواجهة الهلال، مُشيرًا إلى طريقته الضغط العالي التي تسبب مشاكل في العمق الدفاعي للفريق. دعم جيسوس: يُثير الأحمدي موضوع دعم الأمير الوليد بن طلال لمدرب فريق الهلال جورجي جيسوس، مُعتبرًا أن ذلك لا يتماشى مع مشروع الخصخصة.

الخاتمة: