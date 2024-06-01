انت الأن تتابع خبر زلزال في الرياض! المهيدب يُطيح بآل معمر ويُصبح رئيسًا للنصر!..تفاصيل يكشفها المرشود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعلن الناقد الرياضي علي المرشود عن اتفاقٍ مُجمعٍ داخل البيت النصراوي على تولي إبراهيم المهيدب رئاسة نادي النصر.

دعم جماهيري: يُؤكد المرشود على دعمٍ كبيرٍ من الجماهير ورجالات النصر والأعضاء الذهبيين لتولي المهيدب رئاسة النادي خلفًا لـ مسلي آل معمر.

يُؤكد المرشود على دعمٍ كبيرٍ من الجماهير ورجالات النصر والأعضاء الذهبيين لتولي المهيدب رئاسة النادي خلفًا لـ مسلي آل معمر. علاقات قوية: يُشير المرشود إلى العلاقة الطيبة التي تربط المهيدب بـ جميع رجالات النصر، مُتوقعًا ضخ أموالٍ كبيرة في خزينة النادي عند توليه الرئاسة.

يُشير المرشود إلى العلاقة الطيبة التي تربط المهيدب بـ جميع رجالات النصر، مُتوقعًا ضخ أموالٍ كبيرة في خزينة النادي عند توليه الرئاسة. تعاون مُثمر: يتوقع المرشود وجود تعاونٍ مُثمرٍ بين المهيدب والرئيس التنفيذي فيما يتعلق بـ الصلاحيات التي لم تكن متوفرة في إدارات النصر والاتحاد سابقًا.

الخاتمة: