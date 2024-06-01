انت الأن تتابع خبر زلزال في الرياض! المهيدب يُطيح بآل معمر ويُصبح رئيسًا للنصر!..تفاصيل يكشفها المرشود والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يُعلن الناقد الرياضي علي المرشود عن اتفاقٍ مُجمعٍ داخل البيت النصراوي على تولي إبراهيم المهيدب رئاسة نادي النصر.
- دعم جماهيري: يُؤكد المرشود على دعمٍ كبيرٍ من الجماهير ورجالات النصر والأعضاء الذهبيين لتولي المهيدب رئاسة النادي خلفًا لـ مسلي آل معمر.
- علاقات قوية: يُشير المرشود إلى العلاقة الطيبة التي تربط المهيدب بـ جميع رجالات النصر، مُتوقعًا ضخ أموالٍ كبيرة في خزينة النادي عند توليه الرئاسة.
- تعاون مُثمر: يتوقع المرشود وجود تعاونٍ مُثمرٍ بين المهيدب والرئيس التنفيذي فيما يتعلق بـ الصلاحيات التي لم تكن متوفرة في إدارات النصر والاتحاد سابقًا.
الخاتمة:
- يُقدم المرشود تحليله لِما يُمكن أن يُمثله تولّي المهيدب رئاسة نادي النصر، مُتوقعًا مستقبلًا واعدًا للنادي.