الرياضة

مفاجأة مدوية! جيسوس يُفكّر في استبعاد نجم الهلال في النهائي!

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رياض - احمد صلاح - مع اقتراب موعد النهائي الكبير لكأس خادم الحرمين الشريفين بين النصر والهلال، تزداد التجهيزات والتكهنات حول سير المباراة. يُقدم هذا التقرير لمحةً عن استعدادات الفريقين والتشكيلات المُحتملة.

استعدادات النصر:

  • تركيز على ركلات الترجيح: يُركز المدرب لويس كاسترو على تدريبات ركلات الترجيح مع جميع لاعبيه، تحسُّبًا للوصول إليها في المباراة.
  • حصة تدريبية قوية: تضمنت الحصة التدريبية الأخيرة تمارين لياقية وتطبيقات تكتيكية ومناورةً بين فريقٍ أساسي وآخر احتياطي.
  • التشكيلة المُحتملة: تشير المصادر إلى أن التشكيلة الأساسية المُحتملة للنصر تتكون من:
  • حارس المرمى: ديفيد أوسبينا
  • رباعي الخط الخلفي: سلطان الغنام، وعلي لاجامي، وعبد الإله العمري، وأليكس تيليس
  • ثلاثي الوسط: عبد الله الخيبري، ومارسيلو بروزوفيتش، وأوتافيو مونتيرو
  • ثنائي الجناحين: ساديو ماني وأيمن يحيى
  • المهاجم: كريستيانو رونالدو

استعدادات الهلال:

  • حيرة جيسوس: يُفكر المدرب جورجي جيسوس في بدء المباراة بـ محمد كنو أو سلمان الفرج بدلاً من سيرجي سافيتش المُوقوف.
  • اختبار قوي: قام جيسوس بـ اختبار اللاعبين كنو والفرج خلال التدريب لتحديد أحدهما للعب إلى جوار روبن نيفيز في وسط الملعب.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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