انت الأن تتابع خبر مفاجأة مدوية! جيسوس يُفكّر في استبعاد نجم الهلال في النهائي! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب موعد النهائي الكبير لكأس خادم الحرمين الشريفين بين النصر والهلال، تزداد التجهيزات والتكهنات حول سير المباراة. يُقدم هذا التقرير لمحةً عن استعدادات الفريقين والتشكيلات المُحتملة.

استعدادات النصر:

تركيز على ركلات الترجيح: يُركز المدرب لويس كاسترو على تدريبات ركلات الترجيح مع جميع لاعبيه، تحسُّبًا للوصول إليها في المباراة.

يُركز المدرب لويس كاسترو على تدريبات ركلات الترجيح مع جميع لاعبيه، تحسُّبًا للوصول إليها في المباراة. حصة تدريبية قوية: تضمنت الحصة التدريبية الأخيرة تمارين لياقية وتطبيقات تكتيكية ومناورةً بين فريقٍ أساسي وآخر احتياطي.

تضمنت الحصة التدريبية الأخيرة تمارين لياقية وتطبيقات تكتيكية ومناورةً بين فريقٍ أساسي وآخر احتياطي. التشكيلة المُحتملة: تشير المصادر إلى أن التشكيلة الأساسية المُحتملة للنصر تتكون من:

حارس المرمى: ديفيد أوسبينا

ديفيد أوسبينا رباعي الخط الخلفي: سلطان الغنام، وعلي لاجامي، وعبد الإله العمري، وأليكس تيليس

سلطان الغنام، وعلي لاجامي، وعبد الإله العمري، وأليكس تيليس ثلاثي الوسط: عبد الله الخيبري، ومارسيلو بروزوفيتش، وأوتافيو مونتيرو

عبد الله الخيبري، ومارسيلو بروزوفيتش، وأوتافيو مونتيرو ثنائي الجناحين: ساديو ماني وأيمن يحيى

ساديو ماني وأيمن يحيى المهاجم: كريستيانو رونالدو

استعدادات الهلال: