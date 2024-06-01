انت الأن تتابع خبر مفاجأة مدوية! جيسوس يُفكّر في استبعاد نجم الهلال في النهائي! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مع اقتراب موعد النهائي الكبير لكأس خادم الحرمين الشريفين بين النصر والهلال، تزداد التجهيزات والتكهنات حول سير المباراة. يُقدم هذا التقرير لمحةً عن استعدادات الفريقين والتشكيلات المُحتملة.
استعدادات النصر:
- تركيز على ركلات الترجيح: يُركز المدرب لويس كاسترو على تدريبات ركلات الترجيح مع جميع لاعبيه، تحسُّبًا للوصول إليها في المباراة.
- حصة تدريبية قوية: تضمنت الحصة التدريبية الأخيرة تمارين لياقية وتطبيقات تكتيكية ومناورةً بين فريقٍ أساسي وآخر احتياطي.
- التشكيلة المُحتملة: تشير المصادر إلى أن التشكيلة الأساسية المُحتملة للنصر تتكون من:
- حارس المرمى: ديفيد أوسبينا
- رباعي الخط الخلفي: سلطان الغنام، وعلي لاجامي، وعبد الإله العمري، وأليكس تيليس
- ثلاثي الوسط: عبد الله الخيبري، ومارسيلو بروزوفيتش، وأوتافيو مونتيرو
- ثنائي الجناحين: ساديو ماني وأيمن يحيى
- المهاجم: كريستيانو رونالدو
استعدادات الهلال:
- حيرة جيسوس: يُفكر المدرب جورجي جيسوس في بدء المباراة بـ محمد كنو أو سلمان الفرج بدلاً من سيرجي سافيتش المُوقوف.
- اختبار قوي: قام جيسوس بـ اختبار اللاعبين كنو والفرج خلال التدريب لتحديد أحدهما للعب إلى جوار روبن نيفيز في وسط الملعب.