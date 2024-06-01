انت الأن تتابع خبر لاكازيت على أعتاب مغادرة ليون.. صراع محتدم بينه وبين أندية دوري روشن! والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يُثير المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت اهتمام العديد من أندية دوري روشن، مع اقتراب نهاية عقده مع نادي ليون الفرنسي.
تفاصيل رغبة أندية دوري روشن:
- مصدر الخبر: تكشف مصادر موثوقة عن رغبة عدد من أندية دوري روشن في التعاقد مع لاكازيت.
- شكوك حول مستقبل لاكازيت: يشير المصدر إلى عدم تأكد لاكازيت من الاستمرار مع ليون، حيث ينتهي عقده في غضون عام.
- عروض ذهبية: يُقدم أندية دوري روشن عروضًا قوية لضم لاكازيت يصعب على ليون رفضها.
- رغبة ليون في الاحتفاظ بـ لاكازيت: على الرغم من رغبة أندية دوري روشن، إلا أن ليون يرغب في الاحتفاظ بخدمات لاكازيت.