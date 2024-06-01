انت الأن تتابع خبر لاكازيت على أعتاب مغادرة ليون.. صراع محتدم بينه وبين أندية دوري روشن! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُثير المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت اهتمام العديد من أندية دوري روشن، مع اقتراب نهاية عقده مع نادي ليون الفرنسي.

تفاصيل رغبة أندية دوري روشن: