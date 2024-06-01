الرياضة

4 عروض تُنافس على استضافة كأس السوبر السعودي.. من سيحظى بشرف استضافة الحدث؟ المسحل يكشف تفاصيل هامة!

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رياض - احمد صلاح - يعلن رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، ياسر المسحل، عن تلقي أكثر من 4 عروض لاستضافة كأس السوبر السعودي القادم.

تفاصيل عروض الاستضافة:

  • عدد العروض: أكد المسحل تلقي أكثر من 4 عروض لاستضافة كأس السوبر السعودي.
  • عملية التقييم: يتم تقييم العروض حاليًا من قبل إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
  • موعد اتخاذ القرار: سينعقد اجتماعٌ مع إدارة الاتحاد في 10 يونيو المقبل لاختيار أحد عروض الاستضافة.
  • التزام الاتحاد: يُؤكد المسحل التزام الاتحاد بتقديم عمل يليق بما وصلت له الكرة السعودية.
  • ملفات العمل: لدى الاتحاد ملفاتٌ متعددة يعمل عليها لتطوير كرة القدم السعودية.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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