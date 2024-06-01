انت الأن تتابع خبر 4 عروض تُنافس على استضافة كأس السوبر السعودي.. من سيحظى بشرف استضافة الحدث؟ المسحل يكشف تفاصيل هامة!والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعلن رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، ياسر المسحل، عن تلقي أكثر من 4 عروض لاستضافة كأس السوبر السعودي القادم.
تفاصيل عروض الاستضافة:
- عدد العروض: أكد المسحل تلقي أكثر من 4 عروض لاستضافة كأس السوبر السعودي.
- عملية التقييم: يتم تقييم العروض حاليًا من قبل إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
- موعد اتخاذ القرار: سينعقد اجتماعٌ مع إدارة الاتحاد في 10 يونيو المقبل لاختيار أحد عروض الاستضافة.
- التزام الاتحاد: يُؤكد المسحل التزام الاتحاد بتقديم عمل يليق بما وصلت له الكرة السعودية.
- ملفات العمل: لدى الاتحاد ملفاتٌ متعددة يعمل عليها لتطوير كرة القدم السعودية.