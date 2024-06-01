انت الأن تتابع خبر 4 عروض تُنافس على استضافة كأس السوبر السعودي.. من سيحظى بشرف استضافة الحدث؟ المسحل يكشف تفاصيل هامة!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعلن رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، ياسر المسحل، عن تلقي أكثر من 4 عروض لاستضافة كأس السوبر السعودي القادم.

تفاصيل عروض الاستضافة: