نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يغيب عن إنتر ميامي.. تعرف على السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن إنتر ميامي الأمريكي سيتلقى ضربة موجعة خلال الشهر الجاري.

وقالت الصحيفة إن ليونيل ميسي سيغيب عن مباريات النادي الأمريكي، بسبب انضمامه إلى منتخب الأرجنتين للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا.

وأوضحت: "اللاعب الدولي تأكد غيابه عن 5 مباريات بشكل مؤكد على أقل تقدير".

وفي الوقت الذي غاب فيها أفضل لاعب في العالم 8 مرات عن العديد من المباريات بداعي الإصابة، من المقرر أن يقود ميسي منتخب بلاده في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو.

ميسي يغيب عن إنتر ميامي.. تعرف على السبب

وتابعت: "يمكن لقائد الأرجنتين أن يقود الفريق في مباراتين وديتين ضد الإكوادور في 9 يونيو وغواتيمالا في 14 يونيو قبل المباراة الافتتاحية لحامل اللقب في 21 يونيو أمام كندا".

وواصلت: "سيواجه بطل كوبا أمريكا تشيلي في 26 يونيو قبل مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام بيرو في 30 من الشهر نفسه، وهذا يعني أن ميسي من المرجح أن يغيب عن خمس مباريات على الأقل في إنتر ميامي خلال هذه الفترة، بدءًا من المواجهة مع سانت لويس في 1 يونيو وحتى المباراة مع شارلوت في 3 يوليو".