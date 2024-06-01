عاجل.. رد صادم من موناكو الفرنسي على التعاقد مع محمد عبد المنعم

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أحمد جودة - القاهرة - رد مسؤولو نادي موناكو الفرنسي على الأنباء التي ترددت حول التعاقد مع محمد عبد المنعم لاعب فريق النادي الأهلي المصري.

وكان "عبد المنعم" قد نشر عبر حسابه الرسمي على انستجرام ما يؤكد على رحيله من النادي الأهلي، حيث قال: "سأحمل دائمًا حبكم ودعمكم معي. شكرًا لكم على كل شيء".

ونشر موقع Foot Sur 7 الفرنسي منذ أيام: "موناكو يدرس التعاقد مع محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي لقيادة دفاع الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

رد صادم من موناكو الفرنسي على التعاقد مع محمد عبد المنعم

وبحسب المنسق العام لفريق الكشافة بنادي موناكو، كامل شنيبه، فإن موناكو لم يتواصل مع الأهلي بشأن التعاقد مع محمد عبد المنعم.

وأضاف أن كل ما يقال حول دخول موناكو في مفاوضات للتعاقد مع مدافع الأهلي محمد عبد المنعم غير صحيح.



