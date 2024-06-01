عاجل.. مفاجأة في صفقة الأهلي الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن صفقة الاهلي الجديدة، التي من المقرر لها أن تنضم خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر.

ونشر موقع AfricaFoot: "الأهلي دخل في مفاوضات جادة من أجل ضم اللاعب البوركيني "محمد كوناتي"".

واضاف: "العديد من الاندية تضع كوناتي ضمن حساباتهم نظرًا لتألقه في الأونة الأخيرة، أبرزهم فيردر بريمن الألماني".

مفاجأة في صفقة الأهلي الجديدة

واختتم: "الاهلي قد بدأ بالفعل في مفاوضات، من أجل ضم كوناتي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري".

وجدير بالذكر أن اللاعب كان من المقرر أن يحصل في روسيا على عقد سنوي بقيمة ٣٥٥،٨٨٨ الف يورو وتبلغ قيمة اللاعب التسويقية ٢ونصف مليون يورو.

وكان قد أعلن المهاجم الدولي البوركينابي محمد كوناتي، لاعب فريق أخمات جروزني الروسي، عن رحيله رسميًا عن ناديه عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وكتب كوناتي رسالة وداعية مؤثرة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "لقد حان يوم الفراق، مرت 3 سنوات بمشاعر لا تصدق".

