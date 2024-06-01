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أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم الألماني ​ماركو رويس​، لاعب فريق ​بوروسيا دورتموند​، عن عدم اهتمامه بتصنيف ​ريال مدريد​ كمرشح رئيسي لتحقيق لقب ​دوري أبطال أوروبا​.

وفي تصريحاته، أكد رويس أن الفريق الملكي يعتبر المرشح الأبرز للتتويج بالبطولة، ولكنه شدد على أن اهتمامه الأساسي يتمحور حول أداء فريقه وتحقيق الفوز في النهائي.

ماركو رويس يتحدى ريال مدريد: هدفنا لقب ​دوري أبطال أوروبا

وأوضح رويس أنه يريد تحقيق النجاح مع بوروسيا دورتموند، مشيرًا إلى أنهم سيعملون بكل قوة وتفانٍ لتحقيق الفوز وتقديم عرض كبير في المباراة النهائية أمام ريال مدريد.

وفي ختام تصريحاته، أعرب رويس عن ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على المنافسة وتحقيق النجاح في المباراة النهائية، مؤكدًا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز ورفع كأس البطولة.