نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دموع كريستيانو رونالدو.. كيف علقت الصحف العالمية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الصحف العالمية على دموع ​كريستيانو رونالدو​ نجم ​النصر​ السعودي، بعد خسارة نهائي ​كأس خادم الحرمين الشريفين​ أمام ​الهلال​.

وقالت صحيفة “ريكورد” البرتغالية: “في عمر 39 عامًا، يواصل كريستيانو رونالدو عيش كرة القدم بطريقة غير طبيعية.. بعد خسارة نهائي الكأس لم يخف قائد المنتخب البرتغالي خيبة أمله وانتهى به الأمر بالبكاء على أرض الملعب”.

ونشرت صحيفة "الصن" البربطانية صور بكاء رونالدو مع تعليق: "البرتغالي ينهار في البكاء بعد صافرة الحكم" وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو لم يتمالك نفسه بعد حسرة الخروج بركلات الجزاء.

من جانبها، كتبت "ديلي ميل" البريطانية في عنوانها: "كريستيانو رونالدو يبدو محطما بعد خسارة نهائي آخر مع النصر في المقابل يحتفل نيمار لاعب الهلال بتتويجهم بلقب كأس الملك بركلات الجزاء".

دموع كريستيانو رونالدو.. كيف علقت الصحف العالمية؟

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “بونو يجعل كريستيانو يبكي في كأس خادم الحرمين الشريفين.. رونالدو شعر بالإحباط التام بعد المباراة”.

أما صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فكتبت أن رونالدو لم يكن من الممكن تهدئته بعد خسارة لقب كأس الملك ضد الهلال.

امام صحيفة الميرور فكتبت: انهار كريستيانو رونالدو بالبكاء بعد خسارة فريقه النصر أمام الهلال في نهائي كأس الملك.

واضافت ان رونالدو عانى من موسم ثانٍ مخيب للآمال مع النادي السعودي، حيث احتل المركز الثاني في الدوري، لقد وصلوا إلى نهائي كأس الملك لكن المباراة تركت رونالدو غارقًا في الدموع.