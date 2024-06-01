نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو يقترب من تدريب فنربخشة التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نادي فنربخشة التركي، اليوم السبت، إنه بدأ التفاوض مع المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو من أجل توليه تدريب فريقه بعد إقالته من تدريب روما الإيطالي في وقت سابق من العام الجاري.

وقال النادي في بيان رسمي لمنصة الإفصاح العامة (كيه.إيه.بي) "بدأت المفاوضات مع جوزيه مورينيو لتولى منصب مدرب الفريق".

ومن المتوقع أن يتولى المدرب الذي قاد العديد من أكبر الأندية في أوروبا تدريب الفريق الذي حل ثانيًا في الدوري التركي الممتاز متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن البطل ومنافسه المحلي في إسطنبول غلطة سراي.

وإذا تم التوصل لاتفاق فسيتولى مورينيو المهمة خلفًا للمدرب التركي إسماعيل كارتال الذي تلقى فريقه هزيمة واحدة في الدوري لكنه تعادل ست مرات ما كلفه خسارة اللقب.

مورينيو يقترب من تدريب فنربخشة التركي

وسيطلب من مورينيو الذي فاز بألقاب مع أندية بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد مساعدة فنربخشة على الفوز بلقب الدوري المحلي لأول مرة منذ موسم 2013-2014.

وساعد مورينيو (61 عامًا) روما أيضًا على الفوز بأول لقب أوروبي عندما فاز بدوري المؤتمر ثالث بطولات الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) في المستوى عام 2022، كما قاده أيضًا إلى نهائي الدوري الأوروبي في العام التالي قبل الخسارة أمام إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح.

لكنه أقيل في يناير هذا العام عندما كان روما يحتل المركز التاسع في الدوري الإيطالي وتولى لاعب منتخب إيطاليا السابق دانييلي دي روسي قيادة الجهاز الفني بدلًا منه.

