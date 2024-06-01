الرياضة

الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجمه الذهبي في الصيف

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أحمد جودة - القاهرة - استقر النادي الأهلي بشكل رسمي، على بيع أهم نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لأسباب فنية.

وهناك استقرار على خطوة رحيل المحترف المالي أليو ديانج في نهاية الموسم الحالي، في ظل رغبة المدير الفني مارسيل كولر في ضم صفقة أجنبية جديدة في مركز آخر تستطيع أن تصنع الفارق بشكل أكبر.

الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجمه الذهبي في الصيف

ويبحث الأهلي عن تحقيق أكبر استفادة مالية من خطوة بيع أليو ديانج، حيث تم فتح الباب أمام رحيله سواء للخليح أو أوروبا وابلاغ وكيل أعماله بالموافقة على مناقشة العروض.

ولا يشارك أليو ديانج مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية في التشكيل الأساسي وذلك بسبب الإصابة أو لأسباب فنية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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