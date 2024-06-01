الرياضة

محمد صلاح ينضم إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو

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أحمد جودة - القاهرة - انضم قائد منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، إلى معسكر المنتخب المصري المقام حاليا، استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو بتصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

محمد صلاح ينضم إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو

وأصبح معسكر منتخب مصر مكتملا بوجود جميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم.

وكان المعسكر قد بدأ في 28 مايو الماضي بجميع لاعبي والزمالك، ثم انضم محمد شريف يوم 29، وأخيرًا محمد صلاح اليوم.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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