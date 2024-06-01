نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح ينضم إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم قائد منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، إلى معسكر المنتخب المصري المقام حاليا، استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو بتصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

محمد صلاح ينضم إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو

وأصبح معسكر منتخب مصر مكتملا بوجود جميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم.

وكان المعسكر قد بدأ في 28 مايو الماضي بجميع لاعبي الأهلي والزمالك، ثم انضم محمد شريف يوم 29، وأخيرًا محمد صلاح اليوم.