نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق منافسات البطولة الإفريقية للسامبو بالقاهرة بمشاركة 20 دولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم السبت منافسات البطولة الإفريقية للسامبو في نسختها الثامنة عشر في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو الجاري بمشاركة 20 دولة بإجمالي 250 لاعب ولاعبة.

ورحب محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، بالوفود المشاركة في البطولة الإفريقية متمنيا لهم التوفيق والنجاح في المنافسات التي تشهد قوة وإثارة خاصة مع تحسن كبير في المستوى الفني لجميع اللاعبين المشاركين في المنافسات وتطور اللعبة في القارة.

ويخوض المنتخب المصري للسامبو المنافسات بـ 30 لاعبا ولاعبة في مختلف الموازين من أجل حصد أكبر عدد من الميداليات والتتويج بلقب البطولة الإفريقية.

وتعد البطولة الإفريقية للسامبو إحدى مراحل الاختيار للمشاركة في دورة الألعاب العالمية التي ستقام في الفترة من 7 إلى 17 أغسطس 2025 في مدينة تشنغدو في الصين وذلك للاعبين واللاعبات المتنافسين في أسلوب «Combat Sambo».

وعلى هامش البطولة عقد الاتحاد الإفريقي للسامبو برئاسة دليل الصقلي اجتماع الجمعية العامة للاتحاد حيث تمت مناقشة أبرز القضايا المتعلقة بانتشار اللعبة في القارة السمراء وحضر الحدث، الذي أقيم عشية انطلاق البطولة الإفريقية، ممثلون عن 20 دولة إفريقية.

وقدم دليل الصقلي رئيس الاتحاد الإفريقي والمغرب للسامبو تقريرا إلى الدول الأعضاء بما تم تحقيقه من إنجازات على مدار السنوات الماضية وأشار في كلمته إلى تزايد شعبية السامبو ومدى التطور الفني الذي ظهر جليا على اللاعبين من مختلف الدول الإفريقية.

وشدد رئيس الاتحاد الإفريقي للسامبو على أن إفريقيا ستواصل القيام بالكثير من العمل لصقل مواهب الأجهزة الفنية والحكام والطواقم الإدارية في مختلف الدول الإفريقية مع السعي إلى تحسين المستوى الفني في كل دولة.

واختار الحاضرون خلال الاجتماع جمهورية غينيا مقرا لإقامة البطولة الإفريقية للسامبو في نسختها التاسعة عشر التي تقام في عام 2025، كما قدم رئيس الاتحاد الإفريقي للسامبو التهنئة إلى الدول الأعضاء الجدد في الاتحاد القاري وهما السنغال وتوغو.

ويشارك في البطولة الإفريقية للسامبو في نسختها الثامنة العشر المقامة في القاهرة كل من: المغرب، الكاميرون، توجو، جيبوتي، الجزائر، بوركينا فاسو، جمهورية إفريقيا الوسطى، السنغال، نيجريا، النيجر، غينيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو برازافيل، تونس، موريشيوس، غانا، ساحل العاج، بنين، ومصر الدولة المستضيفة للحدث الإفريقي، وتترأس كابتن مريم يحيى «السامبو» الذي يعد أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج الذي يترأسه كابتن محمد صبيح.

وتعد تلك النسخة الثانية من البطولة الإفريقية للسامبو التي تستضيفها القاهرة حيث تمت استضافة نسخة عام 2021 في استاد القاهرة الدولي وحصد حينها الفراعنة 22 ميدالية متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين و7 ميداليات فضية و13 ميدالية برونزية.

وكانت المشاركة المصرية الأخيرة في النسخة السابعة عشر من البطولة الإفريقية للسامبو التي أقيمت في المغرب العام 2023 احتل فيها المنتخب المصري المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة الإفريقية بعد حصد 10 ميداليات متنوعة بواقع "5 ميداليات ذهبية و3 فضية و2 برونزية ليحتل المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة التي شهدت مشاركة 22 دولة.

