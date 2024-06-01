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أحمد جودة - القاهرة - يحتشد أكثر من 100 ألف من مشجعي بروسيا دورتموند في ويمبلي اليوم السبت لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" أمام ريال مدريد.

وسيصل الجزء الأكبر من الجمهور بروسيا دورتمونداليوم السبت إلى العاصمة لندن، وسيذهب بعضهم إلى ويمبلي ومحيطه، وسيتواجد آخرون في منطقة المشجعين الواقعة في هايد بارك.



وقامت شرطة العاصمة لندن بنشر تعزيزات أمنية خاصة بالمباراة، تشمل تواجد أكثر من ألفي شرطي. ولتعزيز الأمن في المدينة وتجنبا لتكرار ما حدث في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا بين إنجلترا وإيطاليا في عام 2021، وصل نحو 400 شرطي من خارج لندن.

وقالت القائدة المسؤولة عن حفظ الأمن لويز بودفوت، "نريد أن يحظى المشجعون الذين يزورون لندن بتجربة آمنة وممتعة".

لحضور نهائي الأبطال.. 100 ألف مشجع لدورتموند يصلون إلى لندن



وأضافت "سيكون هناك تواجد كبير للشرطة، ليس فقط في ويمبلي، ولكن أيضًا في مناطق المشجعين وفي الفعاليات الأخرى. ويجب على أي شخص يرى أي شيء مريب أو يشعر بالقلق بشأن الأمن أن يتحدث إلى شرطي أو أحد أفراد الأمن".

ولتفادي ما حدث في نهائي أمم أوروبا، عندما دخل نحو ألفي مشجع بشكل غير قانوني إلى الملعب، استثمر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني وسينشر أكثر من 2500 حارس في ويمبلي.

وحصل كل نادٍ على 25 ألف تذكرة، بينما ذهبت الـ40 ألف الأخرى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".