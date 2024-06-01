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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة ريال مدريد أمام بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا بث مباشر دون تقطيع ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.. ساعات قليلة وتتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية وليالي الأبطال مساء اليوم السبت 1 يونيو 2024، تجاه المباراة التي تجمع بين الفريقين المرينجي وأُسُود الفيستفاليا، ضمن مبارة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا العام.

يواجه ريال مدريد الإسباني بروسيا دورتموند الألماني، في العاشرة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن، مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند، وينقل النهائي على القنوات التالية، beIN Sports HD 1 وbeIN Sports HD 2 وbeIN 4K HDR.

الفريق الدور المبارة نتيجة الذهاب نتيجة العودة المتأهل ريال مدريد نصف النهائى بايرن ميونخ × ريال مدريد 2_2 1_2 ريال مدريد بوروسيا دورتموند نصف النهائى بوروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان 1_0 1_0 بوروسيادورتموند

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بوروسيا دورتموند:

مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، 27 سبتمبر 2016.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ناتشو فيرنانديز، فيرلاند ميندي.

الوسط: فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، توني كروس

الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس

موعد مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند:

وتنطلق صافرة بداية لقاء ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وبتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على أرض ملعب ويمبلى.