عاجل.. انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - انضم منذ قليل محمد صلاح لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى معسكر الفريق المقام بالقاهرة استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

وتقام مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسيخوض محمد صلاح معسكره الأول تحت قيادة حسام حسن المدرب الجديد لمنتخب مصر.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط محققا العلامة الكاملة حتى الآن وبفارق نقطتين عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.