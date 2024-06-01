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أحمد جودة - القاهرة - Real Madrid vs Borussia Dortmund، مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، يستعد فريق بوروسيا دورتموند الألماني لمواجهة نظيره ريال مدريد في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

وتقدم بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي التفاصيل الكاملة الخاصة بالمباراة بين فريقي Real Madrid vs Borussia ،Dortmundاللذين سيجتمعان اليوم السبت على استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، حيث ستكون مباراة حاسمة بين بوروسيا دورتموند ضد ريال مدريد في نهائي دورى أبطال أوروبا، فى العاشرة مساء اليوم السبت.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: رايرسون، هوملز، شلوتربيك، ماتسين.

خط الوسط: إيمري تشان، سابيتزر.

خط الوسط الهجومي: كريم أديمي، براندت، سانشو.

خط الهجوم: فولكروج.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تُطلق صافرة بداية المواجهة بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

يمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة في الشر الأوسط، وتحديدًا على قناتي beIN Sports HD 1 وbeIN Sports HD 2، مع التعليق المميز لكل من حفيظ دراجي وخليل البلوشي.