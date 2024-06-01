برشلونة يترقب.. كيميتش يثير الجدل حول مستقبله مع بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - أثار لاعب وسط نادي بايرن ميونخ، جوشوا كيميتش، الجدل بشأن مستقبله مع الفريق البافاري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كيميتش يثير الجدل حول مستقبله

يجد كيميتش نفسه في معسكر منتخب ألمانيا حاليًا، حيث يُستعد للمشاركة في كأس أمم أوروبا 2024، المقامة على أراضيهم في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

رغم أن عقد كيميتش مع بايرن ميونخ يمتد حتى 30 يونيو 2025، إلا أن هذا الصيف قد يكون الفرصة الأخيرة للنادي البافاري للاستفادة من بيع اللاعب، خاصة مع وجود اهتمام من جانب برشلونة.

في مؤتمر صحفي ضمن استعدادات منتخب ألمانيا ليورو 2024، أشار كيميتش إلى أن مستقبله ليس أمرًا يعتمد عليه فقط، بل يتوقف على رغبة النادي. وأوضح: "أعتقد أن المفاوضات ستبدأ في وقت ما، لأن وضعي مع النادي ليس مُحسمًا بعد، لدي موسم آخر في عقدي".

وأكد كيميتش أن انتقاله لا يزال محل نقاش، وأنه يركز حاليًا على النجاح مع منتخب بلاده في يورو 2024، لكنه أكد أن بايرن ميونخ يظل أولويته الأولى عندما يفكر في مستقبله.