نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لونين يلتحق بـ ريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التحق الأوكراني أندريه لونين حارس مرمى ريال مدريد، ببعثة الفريق الملكي استعدادًا لملاقاة بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم السبت.

لونين يصل لندن

وصل أندريه لونين، إلى لندن للانضمام لبعثة ريال مدريد استعدادًا لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء انضمام لونين، لبعثة ريال مدريد في لندن بعدما تعافى من الإنفلونزا تمامًا.

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قد أكد خلال المؤتمر الصحفي أمس، أن البلجيكي تيبو كورتوا هو الحارس الأساسي أمام بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، على ملعب ويمبلي، اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء.