نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل محمد عبد المنعم.. 3 مدافعين على رادار الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف الفريق، نحو الاحتراف الأوروبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد محمد عبدالمنعم مدافع الفريق، واحد من أهم العناصر الأساسية التي يعتمد عليها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، منذ توليه المهمة الفنية.

وأثار اللاعب الجدل بقوة خلال الساعات الماضية، بعدما وجه رسالة شكر إلى جماهير النادي الأهلي في رسالة نشرها عبر صفحته الرسمية، ما جعل الأغلب يؤكد رحيله.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى اهتمام نادي موناكو الفرنسي بالتعاقد مع المدافع الدولي، من أجل تدعيم صفوفه خلال منافسات الموسم الجديد.

وبدأ الأهلي البحث عن مدافع جديد لتعويض رحيل اللاعب المحتمل، حيث نرصد 3 أسماء على رادار النادي للحصول على خدمات أحدهم بالميركاتو الصيفي بالتقرير الآتي:

1- زين الدين بلعيد

يعد زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، الأقرب والأبرز للتواجد داخل القلعة الحمراء، بعدما وصلت المفاوضات بين الناديين لمرحلة متقدمة.

وأبدى اللاعب الجزائري موافقته على ارتداء قميص الفريق بالموسم الجديد وانهى اتفاقه الشخصي، حيث يتبقى الاتفاق النهائي مع ناديه قبل الحصول على خدماته.

2- يوسف أيمن

أصبح يوسف أيمن اللاعب المصري الذي يحمل الجنسية القطرية والمتواجد ضمن صفوف الدحيل القطري، أبرز الأسماء التي ترددت حديثًا حول انضمامه للتتش.

ولم يدخل المارد الأحمر في مفاوضات رسمية حتى الآن مع ناديه، إلا أن تقارير صحفية قطرية أشارت إلى اقترابه بقوة من التواجد مع الفريق بالموسم الجديد.

3- مصطفى العش

يعد مصطفى العش مدافع فريق نادي زد، أبرز الأسماء المحلية داخل الدوري المصري، التي تنال إعجاب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لضمه.

ودخل النادي الأهلي بالفعل في مفاوضات مع اللاعب وناديه، من أجل حسم الصفقة في الموسم الجديد، إلا أن انشغال الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أوقف المفاوضات بشكل مؤقت.